Starmer: Wollen Trump-Friedensplan stärken

22.11.25 14:19 Uhr

JOHANNESBURG (dpa-AFX) - Die Europäer wollen nach den Worten des britischen Premiers Keir Starmer einen eigenen Beitrag zum umstrittenen US-Friedensplan für den Ukraine-Krieg leisten. Am Rande des G20-Gipfels in Johannesburg sagte Starmer, es gehe darum, den Vorstoß von US-Präsident Donald Trump für Frieden zu unterstützen und zu schauen, "wie wir diesen Plan für die nächsten Phasen von Verhandlungen stärken können".

Die Europäische Union hielt am Rande des Gipfels der führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) Krisengespräche zu Trumps Plan ab.

EU-Ratspräsident António Costa habe zu den Beratungen neben den anwesenden europäischen Staats- und Regierungschefs auch die Vertreter Kanadas, Australiens und Japans eingeladen, sagte eine EU-Beamtin. Für Deutschland war Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) dabei.

Nach Angaben von Diplomaten sollte es bei dem Gespräch vor allem darum gehen, wie aus europäischer Sicht inakzeptable Zugeständnisse an Russland aus dem 28-Punkte-Plan der Amerikaner herausverhandelt werden könnten./rom/DP/zb