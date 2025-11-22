DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,72 -3,4%Nas22.273 +0,9%Bitcoin73.060 -1,1%Euro1,1515 ±0,0%Öl62,56 -1,0%Gold4.066 -0,3%
Merz: Russland muss Aggression endlich beenden

22.11.25 14:18 Uhr

JOHANNESBURG (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat Russland beim G20-Gipfel in Johannesburg erneut eindringlich dazu aufgefordert, den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden. "Russland hat einen illegalen Angriffskrieg entfesselt. Nun muss Russland endlich diese Aggression beenden, die schreckliches menschliches Leid nach Europa gebracht hat", sagte der CDU-Vorsitzende nach Angaben aus Regierungskreisen.

Russland stehe auch in der Verantwortung, die massiven Auswirkungen des Krieges auf die Weltwirtschaft zu beenden. Auch alle anderen Mitglieder der G20 müssten ihrer Verantwortung gerecht werden, nicht nur aus wirtschaftlichem Interesse. "Wir schulden das allen Menschen in der Welt - das ist die größte Herausforderung für die G20."

Der neue Friedensplan der USA ist das wichtigste Thema am Rande des Gipfels.

Merz hält Gipfel trotz Absagen für wichtig

Russland ist bei dem Gipfel nur mit dem stellvertretenden Leiter der Präsidialverwaltung, Maxim Oreschkin, in Johannesburg vertreten. Auch einige andere Staaten sind nicht auf Chefebene dabei, darunter China und die USA. Die Amerikaner boykottieren das Treffen ganz.

Merz machte in seiner Rede klar, dass er das G20-Format trotzdem weiter für wichtig hält. "Dieses Bündnis wurde in einer Krisenphase gegründet", sagte er den Angaben zufolge. "Es hat sich als effektiv erwiesen. Heute sehen wir uns wieder mit Krisen, Kriegen und wirtschaftlichen Problemen konfrontiert."/mfi/DP/zb