DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,72 -3,4%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.716 +1,6%Euro1,1515 ±0,0%Öl62,56 -1,0%Gold4.066 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Allianz 840400 Lufthansa 823212 BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Tesla A1CX3T SAP 716460 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht bei über 23.000 Punkten ins Wochenende -- Wall Street höher -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK im Fokus
Top News
Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs
Das Orakel von Omaha: Warren Buffett verrät sein Erfolgsgeheimnis Das Orakel von Omaha: Warren Buffett verrät sein Erfolgsgeheimnis
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!

Klimagipfel: UN-Chef Guterres warnt vor gefährlicher Lücke

23.11.25 11:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres hat das Ergebnis der Klimakonferenz COP30 als wichtigen Fortschritt gewürdigt, zugleich jedoch vor weiteren gefährlich großen Lücken im globalen Klimaschutz gewarnt. In einer Erklärung zum Abschluss des Gipfels im brasilianischen Belém lobte er, dass die Staatengemeinschaft trotz geopolitischer Spannungen einen Konsens erzielt habe. Dennoch seien die Beschlüsse nicht annähernd weitreichend genug gewesen, um einen weiteren Temperaturanstieg und damit irreversible Kipppunkte zu vermeiden. "Ich kann nicht so tun, als habe die COP30 alles Nötige geliefert", sagte Guterres laut Mitteilung.

Wer­bung

Kein verbindlicher Plan für eine Abkehr von Öl, Kohle und Gas

Positiv sei, dass die Staaten mehr Geld für Klimaanpassung bereitstellen wollen - bis 2035 dreimal so viel wie bisher - und sich auf einen Mechanismus geeinigt haben, der Länder und Beschäftigte beim Umstieg auf saubere Energien unterstützen soll. Doch die Erderwärmung auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen, müsse das Ziel bleiben, sagte er. Dafür seien tiefgreifende und schnelle Emissionssenkungen sowie ein konsequenter Übergang weg von fossilen Energien nötig.

Trotz Verhandlungen durch die Nacht hatte sich die Weltklimakonferenz in Brasilien nicht darauf einigen können, einen verbindlichen Plan für eine Abkehr von Öl, Kohle und Gas zu erarbeiten.

Guterres zeigt Verständnis für Enttäuschung vieler Menschen

Guterres rief zudem zu deutlich mehr Finanzhilfen für Entwicklungsländer auf - sowohl zur Emissionsminderung als auch für Anpassung, Resilienz und den Umgang mit Verlusten und Schäden infolge des Klimawandels. Er verstehe, dass viele Menschen - insbesondere junge Leute, indigene Bevölkerungen und Betroffene extremer Wetterereignisse - von den Ergebnissen enttäuscht seien. Der UN-Generalsekretär sicherte zu, weiter auf "größere Ambition und mehr Solidarität" zu drängen. An Aktivisten, Delegationen, Experten und Medien appellierte er, nicht aufzugeben: "Die Geschichte steht auf eurer Seite - und ebenso die Vereinten Nationen."/hae/DP/zb