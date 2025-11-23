DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,72 -3,4%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.716 +1,6%Euro1,1515 ±0,0%Öl62,56 -1,0%Gold4.066 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Allianz 840400 Lufthansa 823212 BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Tesla A1CX3T SAP 716460 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht bei über 23.000 Punkten ins Wochenende -- Wall Street höher -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK im Fokus
Top News
Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs
Das Orakel von Omaha: Warren Buffett verrät sein Erfolgsgeheimnis Das Orakel von Omaha: Warren Buffett verrät sein Erfolgsgeheimnis
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!

Gabriel: US-Plan Verrat am transatlantischen Verhältnis

23.11.25 11:12 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der frühere Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat vor Folgen des Ukraine-Plans der USA für ganz Europa gewarnt. Die Europäer müssten alles daransetzen, die USA doch noch zu einer Änderung "dieses Diktatfriedens zu bewegen", sagte Gabriel dem "Tagesspiegel" (Montag). "Der Ukraine und Europa droht sonst ein zweites Versailles und der Verlust seiner inneren und äußeren Stabilität."

Wer­bung

Der Versailler Vertrag beendete formal den Ersten Weltkrieg und legte Deutschland umfangreiche Reparationsleistungen und Gebietsabtretungen auf. Eine dauerhafte Befriedigung wurde damit nicht erreicht.

Die Pläne der Regierung von US-Präsident Donald Trump hätten sehr weitreichende Konsequenzen für die Europäer", sagte Gabriel, der auch Vorsitzender der Atlantik-Brücke ist, weiter. Und: "Der Plan kommt einem Verrat an allem gleich, was bislang unser transatlantisches Verhältnis ausgemacht hat."

Sollte der sogenannte 28-Punkte-Plan Realität werden, dürfe sich "niemand mehr Illusionen über das Verhältnis der USA zu Europa" machen. "Die Vereinigten Staaten sind dann nicht mehr unser Bündnispartner, sondern verbünden sich mit Europas ärgstem Feind", sagte der frühere SPD-Vorsitzende. "Dann können und dürfen wir uns nicht mehr auf den Beistand der USA im Falle einer russischen Aggression verlassen."/cn/DP/zb