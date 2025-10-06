NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Abend mit Verlusten

NVIDIA im Blick

Die Aktie von NVIDIA gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die NVIDIA-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 185,90 USD.

Das Papier von NVIDIA befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,9 Prozent auf 185,90 USD ab. In der Spitze büßte die NVIDIA-Aktie bis auf 183,33 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 185,49 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 25.593.454 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 191,05 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 2,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 86,63 USD. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 53,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten NVIDIA-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,030 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,040 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 202,86 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NVIDIA am 27.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 46,74 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 55,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NVIDIA einen Umsatz von 30,04 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 19.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 25.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von NVIDIA.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,52 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

