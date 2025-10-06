NYSE-Handel: S&P 500 letztendlich im Aufwind

S&P 500 aktuell

Der S&P 500 zeigte zum Handelsschluss eine positive Tendenz.

Schlussendlich bewegte sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0,36 Prozent fester bei 6.740,28 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 52,765 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,317 Prozent auf 6.737,10 Punkte an der Kurstafel, nach 6.715,79 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 6.717,78 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.749,52 Punkten lag.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, den Stand von 6.481,50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, wurde der S&P 500 mit 6.279,35 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.10.2024, erreichte der S&P 500 einen Wert von 5.751,07 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 14,85 Prozent nach oben. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 6.750,87 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.835,04 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell AMD (Advanced Micro Devices) (+ 23,71 Prozent auf 203,71 USD), Comerica (+ 13,68 Prozent auf 80,20 USD), Lumen Technologies (+ 9,15 Prozent auf 7,16 USD), Tesla (+ 5,45 Prozent auf 453,25 USD) und Monolithic Power Systems (+ 5,36 Prozent auf 968,10 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil AppLovin (-14,03 Prozent auf 587,00 USD), Verizon (-5,11 Prozent auf 41,44 USD), DENTSPLY SIRONA (-5,08 Prozent auf 12,52 USD), Starbucks (-4,99 Prozent auf 82,11 USD) und Advance Auto Parts (-4,94 Prozent auf 58,31 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 59.251.546 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,899 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. First Republic Bank lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 1.200,00 Prozent.

