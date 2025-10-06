NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Nachmittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 185,90 USD abwärts.
Die NVIDIA-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 185,90 USD. Der Kurs der NVIDIA-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 183,33 USD nach. Bei 185,49 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 11.377.047 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 03.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 191,05 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 2,77 Prozent Luft nach oben. Bei 86,63 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,040 USD, nach 0,030 USD im Jahr 2025. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 202,86 USD.
Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte NVIDIA am 27.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,08 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,67 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 55,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 46,74 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 30,04 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 19.11.2025 terminiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte NVIDIA möglicherweise am 25.11.2026 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,52 USD je Aktie in den NVIDIA-Büchern.
Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Diese KI-Aktien haben 2025 den S&P 500 deutlich übertroffen - und sind sogar NVIDIA voraus
NVIDIA-Aktie: Experten empfehlen NVIDIA im September mehrheitlich zum Kauf
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.09.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
