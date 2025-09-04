DAX23.770 +0,7%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,39 -2,3%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin95.420 +0,4%Euro1,1676 +0,2%Öl66,72 -0,2%Gold3.553 +0,2%
Mantaplatte - Heiße Marktinsights mit Tobias Kramer, Maik Thielen und Lars Reichel im aktuellen gettex podcast
Viel Lob

Nach Taiwan-Besuch: NVIDIA-Chef Huang rät zum Kauf von TSMC-Aktien

05.09.25 03:40 Uhr
Top-Tipp: Chef von NASDAQ-Riese NVIDIA setzt auf TSMC-Aktien! | finanzen.net

NVIDIA-CEO Jensen Huang hat vor Kurzem den Chipzulieferer TSMC in Taiwan besucht. Er hält große Stücke auf den Techkonzern und empfiehlt die TSMC-Aktie zum Kauf.

• NVIDIA-Chef Jensen Huang besucht TSMC in Taiwan
• Huang rät zum Kauf von TSMC-Aktien
• TSMC mit starkem zweiten Quartal

Kurz vor der Vorlage der NVIDIA-Zahlen, die ein neues Rekordquartal offenbarten, reiste NVIDIA-Chef Jensen Huang nach Taiwan um dem Tech-Riesen TSMC einen Besuch abzustatten. Dabei war er voll des Lobes für den taiwanesischen Chip-Zulieferer. Seiner Einschätzung nach sei jeder, der in TSMC investiere "sehr klug", wie ihn CNBC wiedergibt. "Zu allererst finde ich, dass TSMC eines der besten Unternehmen der Menschheitsgeschichte ist und jeder der TSMC-Aktien kaufen will, ist eine sehr kluge Person", führte der Konzernlenker weiter aus.

Zusammenarbeit bei mehreren NVIDIA-Produkten

TSMC und NVIDIA arbeiten bei mehreren Produkten zusammen. So dankte Huang dem Chip-Zulieferer im Rahmen seines Besuchs für die Arbeit, die das Unternehmen aus Taiwan bei NVIDIAs Rubin-Chip leistete. Dabei handelt es sich um eine KI-Chip-Architektur der nächsten Generation. Darüber hinaus, so der NVIDIA-Chef, arbeite sein Unternehmen bei sechs neuen Produkten mit dem Zulieferer zusammen, darunter eine neue CPU, eine neue Hardware-Komponente für Rechenleistung sowie eine neue GPU, die bei hochentwickelten Anwendungen wie KI zum Einsatz komme.

NVIDIA baut Präsenz in Taiwan aus

NVIDIA plant zudem seine Präsenz in Taiwan auszubauen. So soll mit "NVIDIA Constellation" eine neue Zweigstelle in Taiwan entstehen, um die wachsende Mitarbeiterzahl in dem Land unterbringen zu können. Noch habe der Bau jedoch nicht begonnen. Laut dem Konzernlenker arbeite man eng mit der lokalen Regierung zusammen, um einige Hürden vor Baubeginn aus dem Weg zu räumen. "Wir haben hier in Taiwan sehr viele Mitarbeiter und wachsen, weil unsere Lieferkette hier so stark ausgelastet ist. Wir arbeiten mit Chip-Unternehmen, Systemanbietern und Systemherstellern in ganz Taiwan zusammen, und alle geben sich große Mühe für uns, sodass wir viele Ingenieure benötigen, die mit ihnen zusammenarbeiten," gibt ihn CNBC wider.

TSMC mit starkem zweiten Quartal

Im Juli hatte TSMC ein starkes Ergebniswachstum im zweiten Quartal offenbart. So war der Nettogewinn im zweiten Quartal im Jahresvergleich um gut 60 Prozent auf rund 398 Milliarden Taiwan-Dollar nach oben geschnellt und schlug damit die Vorabschätzungen der Analysten. TSMC profitiert, genau wie NVIDIA, vom KI-Megatrend. Auch die Umsatzentwicklung fiel stark aus - sie zog im Jahresvergleich um knapp 39 Prozent auf fast 934 Milliarden Taiwan-Dollar an.

TSMC-ADR-Aktien mit starkem Lauf

Für die an der NYSE gelisteten TSMC ADR-Aktien ging es in den letzten zwölf Monaten ganze 43,68 Prozent nach oben auf zuletzt 235,21 US-Dollar (Schlusskurs vom 4. September 2025). Auf der Analyseplattform TipRanks gibt es insgesamt acht Bewertungen für die TSMC-ADRs: sieben Mal Buy und einmal Hold. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 273,43 US-Dollar 16,25 Prozent über dem letzten Schlusskurs.

Martina Köhler / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com, Konstantin Savusia / Shutterstock.com

