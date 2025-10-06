DAX24.378 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.352 +0,3%Top 10 Crypto17,44 +2,6%Nas22.935 +0,7%Bitcoin106.746 +1,2%Euro1,1705 -0,2%Öl65,66 +2,0%Gold3.953 +1,7%
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX letztlich kaum bewegt -- AMD und OpenAI mit Milliardendeal -- Tesla, Alibaba, BYD, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Airbus, Rheinmetall & Co. im Fokus
Tesla-Aktie im Fokus: Auslieferungszahlen könnten 2026 die 2-Millionen-Marke knacken
Analysten sehen für E.ON-Aktie Luft nach oben
AKTIE IM FOKUS 2: Chip-Deal mit OpenAI beflügelt AMD - Zulieferer ziehen an

06.10.25 18:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
180,00 EUR 40,18 EUR 28,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Applied Materials Inc.
193,42 EUR 8,78 EUR 4,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lam Research Corp.
720,00 EUR -3,90 EUR -0,54%
Charts|News|Analysen
NVIDIA Corp.
159,60 EUR 1,60 EUR 1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siltronic AG
58,60 EUR 4,90 EUR 9,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(neu: Kurse nach Börseneröffnung, Expertenstimme, Branchenwerte)

NEW YORK/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Nachricht einer milliardenschweren Partnerschaft mit dem ChatGPT-Entwickler OpenAI hat die Aktien von AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) am Montag in die Höhe schnellen lassen. Die Papiere des Chipherstellers hatten im frühen Handel 37,4 Prozent gewonnen und waren damit nur haarscharf an dem Rekordhoch bei 227 US-Dollar vor rund anderthalb Jahren vorbeigeschrammt.

Zuletzt zogen die Anteilscheine von AMD noch um knapp 29 Prozent auf gut 212 Dollar an. Damit waren sie der klare Gewinner im NASDAQ 100. Der Tech-Index legte um 0,7 Prozent zu.

Der ChatGPT-Betreiber OpenAI besorgt sich auch bei AMD für mehrere Milliarden Dollar Ausrüstung für seine KI-Rechenzentren. Im Zuge der Partnerschaft stellt AMD dem Anbieter von Tools rund um Künstliche Intelligenz (KI) zudem 160 Millionen eigene Aktien in Aussicht. Allerdings ist der Erhalt der Aktien an bestimmte Bedingungen und das Erreichen von Meilensteinen geknüpft.

Jüngst hatte AMD-Rivale und Chipgigant NVIDIA Investitionspläne in OpenAI bekanntgegeben, für die wiederum OpenAI Chips bei Nvidia bezieht. Nun schließe sich auch AMD der OpenAI-Party an, schrieb Analyst Matt Britzman von der britischen Investmentgesellschaft Hargreaves Lansdown. Dieser hält Aktien von Nvidia.

"AMD hat mit OpenAI einen Durchbruch erzielt", fuhr der Experte fort. Der Konzern habe gezeigt, dass seine Chips der nächsten Generation, die nächstes Jahr auf den Markt kommen sollen, eine praktikable Option für die größten Unternehmen im Bereich der KI sind. "OpenAI als ersten Großkunden zu haben, könnte anderen Unternehmen die Tür öffnen", resümierte Britzman.

Die Nachricht bewegte auch andere Aktien aus der Branche. So fielen die Papiere des AMD-Wettbewerbers Nvidia um 0,7 Prozent.

Gefragt waren Anteilscheine aus der Chip-Zulieferbranche. So gewannen in New York Lam Research und Applied Materials jeweils knapp 4 Prozent. Im deutschen Nebenwerte-Index SDAX zogen Siltronic um 8,4 und Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) um 4,6 Prozent an./la/jsl/he

In eigener Sache

AMD (Advanced Micro Devices) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar

