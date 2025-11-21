AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) verzeichnet am Freitagabend kaum Ausschläge

AMD (Advanced Micro Devices) im Fokus

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zeigt am Freitagabend wenig Änderung. Mit einem Kurs von 206,00 USD zeigte sich die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr bei 206,00 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie kletterte in der Spitze bis auf 208,80 USD. Zwischenzeitlich weitete die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 195,02 USD aus. Bei 208,80 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.008.753 Stück gehandelt.

Bei 267,05 USD markierte der Titel am 30.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 76,49 USD ab. Abschläge von 62,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 197,50 USD.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,75 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,47 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35,59 Prozent auf 9,25 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 03.02.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,88 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

Nach starken NVIDIA-Zahlen: So reagieren die Aktien von AMD und Broadcom

S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor einem Jahr eingebracht

AMD-Aktie nahe Rekordhoch: Ehrgeizige KI- und Wachstumsstrategie enthüllt