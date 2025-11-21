AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von AMD (Advanced Micro Devices)

So entwickelt sich AMD (Advanced Micro Devices)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Zuletzt fiel die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 203,43 USD ab.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 203,43 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bisher bei 200,20 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 208,80 USD. Der Tagesumsatz der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belief sich zuletzt auf 3.060.287 Aktien.

Am 30.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 267,05 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 31,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 76,49 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 62,40 Prozent.

AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 197,50 USD aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.11.2025. Das EPS wurde auf 0,75 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,47 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,25 Mrd. USD – ein Plus von 35,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AMD (Advanced Micro Devices) 6,82 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

AMD (Advanced Micro Devices) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 03.02.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS in Höhe von 3,88 USD in den Büchern stehen haben wird.

