DAX23.096 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,64 -4,0%Nas22.312 +1,1%Bitcoin73.311 -2,5%Euro1,1506 -0,2%Öl62,10 -1,7%Gold4.092 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J SAP 716460 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht bei über 23.000 Punkten ins Wochenende -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- D-Wave, SAP, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Pivotal-Point Nachverfolgung Henry Schein (HSIC): 13 % EPS-Wachstum in Q3 übertrifft Erwartungen - Cloud-Technologie-Boom sichert führende Marktposition! Pivotal-Point Nachverfolgung Henry Schein (HSIC): 13 % EPS-Wachstum in Q3 übertrifft Erwartungen - Cloud-Technologie-Boom sichert führende Marktposition!
23.000-Punkte-Marke knapp gehalten: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht 23.000-Punkte-Marke knapp gehalten: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
Index-Performance im Blick

Optimismus in New York: S&P 500 am Mittag freundlich

21.11.25 17:59 Uhr
Optimismus in New York: S&P 500 am Mittag freundlich | finanzen.net

Derzeit zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bath & Body Works
13,48 EUR -4,88 EUR -26,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Copart Inc.
34,20 EUR -1,82 EUR -5,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
D.R. Horton Inc.
128,12 EUR 9,20 EUR 7,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Datadog Inc Registered Shs -A-
135,00 EUR -5,16 EUR -3,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
0,20 EUR -0,04 EUR -15,22%
Charts|News|Analysen
Gap Inc.
20,83 EUR 0,28 EUR 1,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
156,62 EUR -0,12 EUR -0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Oracle Corp.
171,16 EUR -13,84 EUR -7,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ross Stores Inc.
147,36 EUR 7,94 EUR 5,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Seagate Technology
201,25 EUR -33,50 EUR -14,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sealed Air Corp.
36,20 EUR -0,20 EUR -0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Stanley Black & Decker Inc
55,88 EUR 1,48 EUR 2,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SVB Financial Group
0,01 USD 0,00 USD 0,00%
Charts|News|Analysen
V.F. Corp.
13,09 EUR 0,09 EUR 0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
6.617,0 PKT 78,2 PKT 1,20%
Charts|News|Analysen

Um 17:56 Uhr erhöht sich der S&P 500 im NYSE-Handel um 1,02 Prozent auf 6.605,71 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 53,359 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,338 Prozent auf 6.560,85 Punkte an der Kurstafel, nach 6.538,76 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 6.521,92 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.606,39 Punkten lag.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der S&P 500 bereits um 1,61 Prozent. Vor einem Monat, am 21.10.2025, stand der S&P 500 noch bei 6.735,35 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.08.2025, wurde der S&P 500 mit 6.370,17 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 21.11.2024, erreichte der S&P 500 einen Wert von 5.948,71 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 12,56 Prozent nach oben. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6.920,34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.835,04 Punkten registriert.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit VF (+ 8,68 Prozent auf 15,90 USD), Gap (+ 8,67 Prozent auf 25,06 USD), Ross Stores (+ 7,55 Prozent auf 172,61 USD), DR Horton (+ 6,61 Prozent auf 146,40 USD) und Stanley Black Decker (+ 5,91 Prozent auf 66,13 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Oracle (-5,55 Prozent auf 199,00 USD), Bath Body Works (-4,05 Prozent auf 15,18 USD), Datadog A (-3,07 Prozent auf 154,67 USD), Copart (-2,63 Prozent auf 39,94 USD) und Seagate Technology (-2,57 Prozent auf 234,31 USD) unter Druck.

Welche S&P 500-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 43.715.264 Aktien gehandelt. Mit 3,925 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Im S&P 500 präsentiert die SVB Financial Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Bath Body Works und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bath Body Works

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bath Body Works

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
20.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen