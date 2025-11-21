Optimismus in New York: S&P 500 am Mittag freundlich

Index-Performance im Blick

Derzeit zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Um 17:56 Uhr erhöht sich der S&P 500 im NYSE-Handel um 1,02 Prozent auf 6.605,71 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 53,359 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,338 Prozent auf 6.560,85 Punkte an der Kurstafel, nach 6.538,76 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 6.521,92 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.606,39 Punkten lag.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der S&P 500 bereits um 1,61 Prozent. Vor einem Monat, am 21.10.2025, stand der S&P 500 noch bei 6.735,35 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.08.2025, wurde der S&P 500 mit 6.370,17 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 21.11.2024, erreichte der S&P 500 einen Wert von 5.948,71 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 12,56 Prozent nach oben. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6.920,34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.835,04 Punkten registriert.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit VF (+ 8,68 Prozent auf 15,90 USD), Gap (+ 8,67 Prozent auf 25,06 USD), Ross Stores (+ 7,55 Prozent auf 172,61 USD), DR Horton (+ 6,61 Prozent auf 146,40 USD) und Stanley Black Decker (+ 5,91 Prozent auf 66,13 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Oracle (-5,55 Prozent auf 199,00 USD), Bath Body Works (-4,05 Prozent auf 15,18 USD), Datadog A (-3,07 Prozent auf 154,67 USD), Copart (-2,63 Prozent auf 39,94 USD) und Seagate Technology (-2,57 Prozent auf 234,31 USD) unter Druck.

Welche S&P 500-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 43.715.264 Aktien gehandelt. Mit 3,925 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Im S&P 500 präsentiert die SVB Financial Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net