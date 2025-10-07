DAX24.378 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.349 -0,1%Top 10 Crypto17,07 -1,9%Nas22.942 +0,7%Bitcoin106.274 -0,3%Euro1,1686 -0,2%Öl65,70 +0,3%Gold3.963 +0,1%
DAX vor behaupteter Eröffnung -- Nikkei mit Allzeithoch - chinesische Börsen geschlossen -- Rekordrally bei Gold hält an -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Aktien von TSMC, Advantest und Co. stark: Analysten sehen Dominoeffekte in der Halbleiterindustrie
Rüstungsaktien tiefer: JPMorgan bleibt optimistisch für Rheinmetall - Norwegen stockt RENK-Anteil auf
10 vor 9

Dienstagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

07.10.25 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

Wer­bung

1. DAX vor moderaten Gewinnen

Der DAX steigt rund eine Stunde vor dem Ertönen der Startglocke leicht um 0,10 Prozent auf 24.400,50 Punkten.

2. Nikkei erklimmt neues Rekordhoch - in China ruht der Handel

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 zeitweise 0,29 Prozent hinzu auf 48.081,64 Punkte. Im Verlauf erklimmt er erneut ein neues Allzeithoch.

Auf dem chinesischen Festland legte der Shanghai Composite am vergangenen Dienstag zuletzt um 0,52 Prozent zu auf 3.882,78 Zähler. Hier ruht der Handel weiterhin im Rahmen der "Goldenen Woche" noch bis einschließlich Mittwoch.

Wer­bung

In Hongkong verlor der Hang Seng zum Wochenauftakt indes 0,67 Prozent auf 26.957,77 Einheiten. Auch hier findet am Dienstag kein Handel statt.

3. Rekordrally hält an: Goldpreis nähert sich immer weiter 4.000-Dollar-Marke an

Gold hat auch am Dienstag vor allem wegen der anhaltenden Haushaltskrise in Frankreich seine jüngste Rekordrally fortgesetzt. Zur Nachricht

Wer­bung

4. Deutsche Telekom-Aktie: ARD und ZDF zeigen mehr als die Hälfte der WM-Spiele 2026

Die TV-Sender ARD und ZDF übertragen 60 Spiele der Fußball-WM 2026, darunter im Falle der Qualifikation auch die Partien der DFB-Auswahl. Zur Nachricht

5. Rüstungsaktien im Fokus: JPMorgan bleibt optimistisch für Rheinmetall - Norwegen stockt RENK-Beteiligung auf

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall nach einer Informationsveranstaltung für Analysten zum Quartalsende auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2250 Euro belassen. Zur Nachricht

6. Nordex bucht im September Turbinenaufträge für 126 Megawatt Leistung

Nordex hat im September für sechs Windparkprojekte in Deutschland noch Aufträge für 21 Turbinen mit einer Gesamtleistung von 125,7 Megawatt gebucht. Zur Nachricht

7. Rio-Tinto-Aktie: Eisenerzmine West Angelas wird für Millionen erweitert

Rio Tinto und seine japanischen Joint-Venture-Partner wollen 733 Millionen US-Dollar für die Erweiterung der Eisenerzmine West Angelas in Westaustralien ausgeben und damit die Lebensdauer des Betriebs um Jahre verlängern. Zur Nachricht

8. MoffettNathanson über die Alphabet-Aktie: Ist die Google-Mutter bald größer als NVIDIA?

Analysten sehen Alphabet auf bestem Weg, zu den ganz Großen der Tech-Branche aufzuschließen. Besonders die starke Position im Bereich KI gilt als Schlüssel, um selbst NVIDIA herauszufordern. Zur Nachricht

9. Ölpreise halten ihr etwas höheres Niveau

Die Ölpreise haben am Dienstagmorgen ihre jüngsten Gewinne gehalten nach der als moderat eingestuften Angebotsausweitung der Opec+. Das Ölkartell hatte am Wochenende eine Erhöhung der Fördermenge ab November beschlossen, am Markt wurde dieser Schritt als besonnen und vorsichtig eingeschätzt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete am Dienstagmorgen zuletzt 65,52 US-Dollar. Das waren 5 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI mit Auslieferung im November stieg um 4 Cent auf 61,73 Dollar.

10. Euro schwächelt

Der Euro tendiert am Dienstagmorgen zeitweise etwas tiefer bei 1,1692 US-Dollar.

Bildquellen: bluecrayola / Shutterstock.com

