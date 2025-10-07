Deutscher Auftragseingang sinkt im August unerwartet

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Auftragseingang der deutschen Industrie ist im August unerwartet gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, gingen die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent zurück und lagen kalenderbereinigt um 1,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen einen monatlichen Anstieg um 1,5 Prozent prognostiziert. Der für Juli vorläufig gemeldete monatliche Rückgang von 2,9 Prozent wurde auf 2,7 Prozent revidiert.

Ohne Großaufträge lagen die Auftragseingänge im August um 3,3 Prozent niedriger. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich sank der Auftragseingang von Juni bis August um 2,3 Prozent und ohne Großaufträge um 2,0 Prozent.

