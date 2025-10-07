Deutscher Industrieumsatz sinkt im August

DOW JONES--Der preisbereinigte Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im August gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, verringerte er sich gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent. Der für Juli vorläufig gemeldete monatliche Anstieg von 0,9 Prozent wurde auf ein Minus von 0,3 Prozent revidiert. Destatis begründete die deutliche Revision mit einer Korrekturmeldung im Bereich Maschinenbau. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag der Umsatz im August kalenderbereinigt um 1,1 Prozent niedriger.

Wer­bung Wer­bung

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 07, 2025 02:08 ET (06:08 GMT)