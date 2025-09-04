UBS AG

Novo Nordisk Neutral

14:06 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen belassen. Das angekündigte Restrukturierungsprogramm des Pharmakonzerns sei die erste Aktion des neuen Unternehmenschefs, schrieb Matthew Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach einer Phase des starken Personalwachstums rücke mit dem Stellenabbau die Verringerung der Unternehmenskomplexität in den Fokus. Die entscheidende Frage sei nun, wann die dadurch frei werdenden Mittel, die in das Wachstum reinvestiert werden sollten, sich beim Umsatz bemerkbar machten./rob/gl/jha/

