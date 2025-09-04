Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 206,38 Mrd. EURKGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
Novo Nordisk Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen belassen. Das angekündigte Restrukturierungsprogramm des Pharmakonzerns sei die erste Aktion des neuen Unternehmenschefs, schrieb Matthew Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach einer Phase des starken Personalwachstums rücke mit dem Stellenabbau die Verringerung der Unternehmenskomplexität in den Fokus. Die entscheidende Frage sei nun, wann die dadurch frei werdenden Mittel, die in das Wachstum reinvestiert werden sollten, sich beim Umsatz bemerkbar machten./rob/gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 07:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Novo Nordisk
Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
340,00 DKK
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
46,80 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
481,50 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
