So bewegt sich Roche

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Montagvormittag in Grün

22.09.25 09:29 Uhr
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Montagvormittag in Grün

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 268,30 CHF.

Roche AG (Genussschein)
Um 09:07 Uhr sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 268,30 CHF zu. Die Roche-Aktie zog in der Spitze bis auf 269,20 CHF an. Zur Startglocke stand der Titel bei 267,60 CHF. Bisher wurden heute 53.266 Roche-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 313,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.03.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 14,50 Prozent niedriger. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 231,90 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,57 Prozent.

Roche-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,89 CHF belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 275,14 CHF.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 04.02.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 19,99 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

