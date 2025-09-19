DAX23.514 -0,5%ESt505.444 -0,3%Top 10 Crypto15,57 -2,7%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin95.607 -2,7%Euro1,1783 +0,3%Öl66,13 -0,8%Gold3.715 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Porsche PAG911 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 Apple 865985 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt deutlich -- Pfizer plant Übernahme von Metsera -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Bitcoin, Palantir, Diginex, Rheinmetall, Quantenaktien, Samsung im Fokus
Top News
Porsche-Aktien tiefrot: Neue Verbrenner und eine neue Gewinnwarnung Porsche-Aktien tiefrot: Neue Verbrenner und eine neue Gewinnwarnung
Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte. Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren am Aufschwung der deutschen Wirtschaft mit dem Index-Zertifikat auf den SGI German Bundes Index. Mehr erfahren!

MÄRKTE USA/Wall Street nach Rekordjagd vor kleineren Gewinnmitnahmen

22.09.25 14:31 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Metsera Inc Registered Shs
33,32 USD -2,58 USD -7,19%
Charts|News|Analysen
Pfizer Inc.
20,78 EUR 0,40 EUR 1,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Zum Start in die neue Woche dürfte es an den US-Aktienmärkten zu kleineren Gewinnmitnahmen kommen. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren knapp behauptet, hatten allerdings am Freitag neue Rekordniveaus erreicht. Marktteilnehmer verweisen auf anstehende wichtige Inflationsdaten, vor deren Veröffentlichung im Wochenverlauf die Anleger sich zurückhielten. Sollte der PCE-Preisindex, das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank, am Freitag schwach ausfallen, dürfte die Chance auf eine neuerliche Zinssenkung der Federal Reserve im Oktober steigen, so Händler. In den kommenden Tagen stehen Auftritte mehrerer Vertreter der Fed auf der Agenda, die unter dem Aspekt etwaiger weiterer Zinsschritte genau verfolgt werden dürften.

Wer­bung

Am Montag stehen keine Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Zentrales Thema dürfte der Haushaltsstreit sein, denn den USA droht ein "Shutdown": Wenn sich der Kongress nicht rechtzeitig auf einen Haushalt einigt, könnten ab dem 1. Oktober Behörden und andere staatliche Einrichtungen geschlossen bleiben. Das US-Repräsentantenhaus hatte dem Haushaltsentwurf zugestimmt, im Senat erhielt er am Freitag jedoch nicht die erforderliche Mehrheit.

Daneben läuft bald die Bilanzsaison zum dritten Quartal an. Hier gilt das Interesse dem Einfluss der US-Zollpolitik auf die Ertragsentwicklung der Unternehmen, aber auch der sich eintrübenden Lage auf dem Arbeitsmarkt.

Die politische Unsicherheit, gepaart mit der Erwartung weiter sinkender Zinsen, treibt Gold am Montag auf ein neues Rekordhoch knapp oberhalb von 3.720 Dollar. Der Dollar zeigt sich knapp behauptet. Am Anleihemarkt sinkt die Zehnjahresrendite um 1 Basispunkt auf 4,13 Prozent. Die Befürchtung eines Überangebots drückt derweil die Ölpreise.

Wer­bung

Unter den Einzelwerten an der Börse machen Metsera vorbörslich einen Satz von 52 Prozent. Pfizer übernimmt den Hersteller von Medikamenten zur Adipositasbehandlung für 7,3 Milliarden Dollar. Pfizer steigen um 1,5 Prozent.

===

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:15 % YTD

EUR/USD 1,1780 +0,3% 1,1748 1,1750 +13,4%

EUR/JPY 174,20 +0,2% 173,79 173,81 +6,7%

EUR/CHF 0,9349 +0,2% 0,9330 0,9344 -0,6%

EUR/GBP 0,8728 +0,1% 0,8721 0,8718 +5,4%

USD/JPY 147,88 -0,0% 147,92 147,91 -6,0%

Wer­bung

GBP/USD 1,3496 +0,2% 1,3469 1,3478 +7,6%

USD/CNY 7,1068 +0,0% 7,1054 7,1038 -1,4%

USD/CNH 7,1136 -0,0% 7,1153 7,1171 -3,0%

AUS/USD 0,6594 +0,0% 0,6591 0,6595 +6,5%

Bitcoin/USD 112.685,90 -2,4% 115.496,40 115.530,00 +22,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

Brent/ICE 66,17 66,68 -0,8% -0,51 -10,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.717,01 3.685,10 +0,9% 31,92 +40,4%

Silber 43,49 43,09 +0,9% 0,39 +49,2%

Platin 1.202,54 1.198,37 +0,3% 4,17 +36,9%

Kupfer 4,63 4,63 +0,1% 0,01 +12,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 22, 2025 08:31 ET (12:31 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Pfizer und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Metsera

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Metsera

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Pfizer Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Pfizer Inc.

DatumRatingAnalyst
17.09.2025Pfizer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2025Pfizer KaufenDZ BANK
05.08.2025Pfizer NeutralUBS AG
05.08.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.07.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Pfizer KaufenDZ BANK
21.05.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
30.04.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
14.04.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
08.04.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.09.2025Pfizer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025Pfizer NeutralUBS AG
05.08.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.07.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.06.2025Pfizer NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.05.2018Pfizer VerkaufenDZ BANK
16.05.2017Pfizer SellCitigroup Corp.
27.11.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
28.08.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
10.01.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Pfizer Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen