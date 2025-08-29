Pfizer-Aktie: Was Analysten von Pfizer erwarten

Werte in diesem Artikel

Im August 2025 haben 5 Analysten eine Einschätzung der Pfizer-Aktie vorgenommen.

5 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 28,40 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 3,64 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von Pfizer in Höhe von 24,76 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Hold hin

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 06.08.2025 UBS AG 25,00 USD 0,97 05.08.2025 JP Morgan Chase & Co. 30,00 USD 21,16 05.08.2025

