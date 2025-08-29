Pfizer-Aktie: Was Analysten von Pfizer erwarten
Im August 2025 haben 5 Analysten eine Einschätzung der Pfizer-Aktie vorgenommen.
5 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 28,40 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 3,64 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von Pfizer in Höhe von 24,76 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Hold hin
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|06.08.2025
|UBS AG
|25,00 USD
|0,97
|05.08.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|30,00 USD
|21,16
|05.08.2025
Nachrichten zu Pfizer Inc.
Analysen zu Pfizer Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Pfizer Kaufen
|DZ BANK
|05.08.2025
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.2025
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.06.2025
|Pfizer Neutral
|UBS AG
