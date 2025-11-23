DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,72 -3,4%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.971 +1,9%Euro1,1515 ±0,0%Öl62,56 -1,0%Gold4.066 -0,3%
Profil
Krypto-Marktbericht

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs

23.11.25 12:43 Uhr
Die wichtigsten Kryptos: Bitcoin, Dogecoin, Ethereum am Sonntagmittag | finanzen.net

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Sonntagmittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
70.283,1469 CHF 1.698,9696 CHF 2,48%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
75.321,8967 EUR 1.769,2423 EUR 2,41%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
66.361,2164 GBP 1.710,3765 GBP 2,65%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
13.638.005,8331 JPY 392.350,5919 JPY 2,96%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
86.797,1780 USD 2.098,1668 USD 2,48%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.297,6467 CHF 55,3449 CHF 2,47%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.462,3700 EUR 57,6280 EUR 2,40%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.169,4338 GBP 55,7291 GBP 2,64%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
445.844,0046 JPY 12.788,4778 JPY 2,95%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2.837,5117 USD 68,3490 USD 2,47%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,6578 CHF 0,0780 CHF 4,94%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,7767 EUR 0,0824 EUR 4,87%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,5653 GBP 0,0761 GBP 5,11%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
321,6907 JPY 16,5864 JPY 5,44%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,0474 USD 0,0964 USD 4,94%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
105,2645 CHF 1,9223 CHF 1,86%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
112,8112 EUR 1,9825 EUR 1,79%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
99,3906 GBP 1,9751 GBP 2,03%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
20.425,9260 JPY 467,4518 JPY 2,34%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
129,9979 USD 2,3740 USD 1,86%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
685,9262 CHF 10,8713 CHF 1,61%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
735,1017 EUR 11,1435 EUR 1,54%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
647,6502 GBP 11,3101 GBP 1,78%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
133.099,6912 JPY 2.726,4057 JPY 2,09%
Charts|News

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Mittag bergauf. Der Kurs legte um 12:25 um 1,51 Prozent auf 85.976,06 US-Dollar zu, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 84.699,01 US-Dollar gestanden hatte.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 3,4 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 27,1 Prozent.

Zeitgleich verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 0,72 Prozent auf 82,83 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 82,24 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Aufschlag. Um 12:25 notiert der Ethereum-Kurs 1,44 Prozent stärker bei 2.808,98 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 2.769,16 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergab. Um 12:25 steht ein Minus von 1,12 Prozent auf 551,25 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 557,48 US-Dollar.

Zudem gewinnt Ripple am Sonntagmittag hinzu. Um 3,95 Prozent auf 2,028 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ripple-Kurs bei 1,951 US-Dollar.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 395,65 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (369,21 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 7,16 Prozent.

Währenddessen legt der Cardano-Kurs um 0,63 Prozent auf 0,4073 US-Dollar zu. Gestern war Cardano noch 0,4047 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt Stellar am Sonntagmittag hinzu. Um 3,22 Prozent auf 0,2378 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Stellar-Kurs bei 0,2304 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2742 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:25 bei 0,2745 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Binancecoin mit einem Aufschlag. Um 12:25 notiert der Binancecoin-Kurs 0,78 Prozent stärker bei 840,13 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 833,67 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1403 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:25 bei 0,1436 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Solana-Kurs im Aufwind. Um 12:25 zieht Solana um 1,29 Prozent auf 129,27 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 127,62 US-Dollar gemeldet wurde.

Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach oben. Avalanche gewinnt 0,22 Prozent auf 13,26 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 13,23 US-Dollar an der Tafel standen.

Nach 12,17 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Sonntagmittag um 2,51 Prozent auf 12,47 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit verbucht der Sui-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,43 Prozent auf 1,365 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 1,346 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Lightboxx / Shutterstock.com