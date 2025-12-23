DAX25.122 ±0,0%Est505.911 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,84 -2,8%Nas23.584 +0,2%Bitcoin76.963 -1,5%Euro1,1678 ±-0,0%Öl60,41 ±0,0%Gold4.429 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Siemens 723610 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Infineon 623100 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Amazon 906866 SAP 716460 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach Rekord stabil -- Asiens Börsen letztlich leichter -- D-Wave übernimmt Quantum Circuits -- FintechWerx, DroneShield, NVIDIA, Advantest, Renesas, Softbank, Chevron, ExxonMobil im Fokus
Top News
Deutsche Aktien im Comeback: Warum ein DAXETF jetzt eine clevere Beimischung sein kann Deutsche Aktien im Comeback: Warum ein DAXETF jetzt eine clevere Beimischung sein kann
Globus Medical gewinnt Marktanteile im US-Wirbelsäulengeschäft – Umsatzwachstum überrascht mit fast 17 %! Globus Medical gewinnt Marktanteile im US-Wirbelsäulengeschäft – Umsatzwachstum überrascht mit fast 17 %!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Vor US-Arbeitsmarktdaten

Euro zum Dollar kaum bewegt - die Gründe

08.01.26 09:00 Uhr
Euro-Dollar-Kurs: Weshalb sich der Euro kaum bewegt | finanzen.net

Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag nach dem jüngsten Rücksetzer zum US-Dollar zunächst kaum bewegt.

Auch überraschend starke Auftragseingänge der deutschen Industrie lieferten keine Impulse. "Erfreulich ist, dass der Auftragseingang auch von ausländischen Bestellungen gespeist wurde, wenngleich vor allem die Inlandaufträge kräftig zulegten", erklärte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank.

Zuletzt mussten am Donnerstagmorgen für einen Euro 1,1681 Dollar gezahlt werden und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Im Dezember hatte der Euro noch mehrfach vor dem Sprung über die Marke von 1,18 Dollar gestanden, diese aber dann doch nicht nachhaltig knacken können. Seither ging es etwas bergab, forciert am Dienstag durch Inflationsdaten aus Deutschland. So war die Teuerungsrate in der größten Volkswirtschaft der Eurozone niedriger als gedacht.

Insgesamt handelt der Euro zum Dollar aber weiterhin innerhalb der in der zweiten Jahreshälfte 2025 etablierten Bandbreite. Der Fokus richtet sich nun schon auf US-Arbeitsmarktdaten am Freitag, die wichtige Signale für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed liefern könnten.

Wichtiger aber noch wird perspektivisch die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump für einen Nachfolger für Fed-Chef Jerome Powell sein, dessen Mandat im Mai endet. So macht Trump schon lange Druck und will noch niedrigere Leitzinsen; die Wahl dürfte daher auf einen Notenbanker fallen, der ihm entsprechend genehm ist.

Und auch mit Blick auf die technische Verfassung hat sich beim Euro zuletzt wenig getan, erklärten die Experten der Landesbank Helaba in ihrem Morgenkommentar am Donnerstag. Der Kurs liege weiterhin sowohl oberhalb der Unterstützungszone um 1,1679 Dollar und 1,1646/67 Dollar, aber auch unterhalb der 21-Tagelinie bei 1,1740 Dollar, die sich zuletzt als unüberwindbar herausgestellt habe.

/mis/zb

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: isak55 / Shutterstock.com, Carsten Reisinger / Shutterstock.com