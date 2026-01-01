Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Donnerstagvormittag.

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Vormittag bergab. Der Kurs verlor um 09:40 um 1,07 Prozent auf 90.282,97 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 91.262,31 US-Dollar gestanden hatte.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,1 Prozent. Bei einem Kurs von 12,18 EUR beträgt die Performance seit Auflage 32,1 Prozent.

Indes fällt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 81,61 US-Dollar am Vortag auf 81,11 US-Dollar nach unten (0,61 Prozent).

In der Zwischenzeit muss Ethereum Verluste verbuchen. Um 09:40 fällt der Ethereum-Kurs um 1,41 Prozent auf 3.120,96 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3.165,57 US-Dollar an der Tafel.

Nach 629,12 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Donnerstagvormittag um 1,07 Prozent auf 635,87 US-Dollar gestiegen.

Zeitgleich verringert sich der Ripple-Kurs um 2,20 Prozent auf 2,118 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 2,165 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,58 Prozent auf 443,47 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 436,58 US-Dollar wert.

Zudem gibt Cardano nach. Um 1,84 Prozent reduziert sich der Cardano-Kurs um 09:40 auf 0,3943 US-Dollar, nachdem Cardano am Vortag noch 0,4017 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2339 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:40 auf 0,2299 US-Dollar beziffert.

Daneben wertet Tron um 09:40 ab. Es geht 1,03 Prozent auf 0,2949 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,2979 US-Dollar stand.

Inzwischen fällt der Binancecoin-Kurs um 1,61 Prozent auf 884,55 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 899,05 US-Dollar wert.

Daneben fällt Dogecoin um 1,59 Prozent auf 0,1439 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,1462 US-Dollar.

Derweil notiert der Solana-Kurs bei 135,39 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (136,31 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,67 Prozent.

Daneben präsentiert sich Avalanche mit einem Abschlag. Um 09:40 notiert der Avalanche-Kurs 1,42 Prozent schwächer bei 13,90 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 14,10 US-Dollar.

Indes fällt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 13,41 US-Dollar am Vortag auf 13,30 US-Dollar nach unten (0,84 Prozent).

Daneben fällt Sui um 0,31 Prozent auf 1,812 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1,817 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.