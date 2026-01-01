DAX25.202 +0,3%Est505.930 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,17 -0,2%Nas23.584 +0,2%Bitcoin77.356 -1,0%Euro1,1670 -0,1%Öl60,07 -0,5%Gold4.423 -0,8%
Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Vormittag am Kryptomarkt

08.01.26 09:48 Uhr
Kryptokurse heute: Bitcoin, Ethereum & Co. am Donnerstagvormittag | finanzen.net

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Donnerstagvormittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
71.905,0415 CHF -901,7447 CHF -1,24%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
77.190,3274 EUR -967,9891 EUR -1,24%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
67.046,1423 GBP -764,8540 GBP -1,13%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
14.116.317,5775 JPY -188.334,0037 JPY -1,32%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
90.088,0539 USD -1.174,2521 USD -1,29%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.484,2072 CHF -41,2086 CHF -1,63%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.666,8056 EUR -44,2363 EUR -1,63%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.316,3398 GBP -35,7893 GBP -1,52%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
487.696,7856 JPY -8.482,1359 JPY -1,71%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.112,4019 USD -53,1720 USD -1,68%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,6837 CHF -0,0437 CHF -2,53%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,8075 EUR -0,0469 EUR -2,53%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,5699 GBP -0,0390 GBP -2,42%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
330,5428 JPY -8,8529 JPY -2,61%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,1095 USD -0,0558 USD -2,58%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
108,0718 CHF -0,6723 CHF -0,62%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
116,0066 EUR -0,7305 EUR -0,63%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
100,7432 GBP -0,5392 GBP -0,53%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
21.211,2172 JPY -154,1920 JPY -0,72%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
135,3933 USD -0,9159 USD -0,67%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
706,0526 CHF -11,1846 CHF -1,56%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
757,8925 EUR -12,0639 EUR -1,57%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
658,1737 GBP -9,8488 GBP -1,47%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
138.576,7406 JPY -2.341,8299 JPY -1,66%
Charts|News

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Vormittag bergab. Der Kurs verlor um 09:40 um 1,07 Prozent auf 90.282,97 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 91.262,31 US-Dollar gestanden hatte.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,1 Prozent. Bei einem Kurs von 12,18 EUR beträgt die Performance seit Auflage 32,1 Prozent.

Indes fällt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 81,61 US-Dollar am Vortag auf 81,11 US-Dollar nach unten (0,61 Prozent).

In der Zwischenzeit muss Ethereum Verluste verbuchen. Um 09:40 fällt der Ethereum-Kurs um 1,41 Prozent auf 3.120,96 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3.165,57 US-Dollar an der Tafel.

Nach 629,12 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Donnerstagvormittag um 1,07 Prozent auf 635,87 US-Dollar gestiegen.

Zeitgleich verringert sich der Ripple-Kurs um 2,20 Prozent auf 2,118 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 2,165 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,58 Prozent auf 443,47 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 436,58 US-Dollar wert.

Zudem gibt Cardano nach. Um 1,84 Prozent reduziert sich der Cardano-Kurs um 09:40 auf 0,3943 US-Dollar, nachdem Cardano am Vortag noch 0,4017 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2339 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:40 auf 0,2299 US-Dollar beziffert.

Daneben wertet Tron um 09:40 ab. Es geht 1,03 Prozent auf 0,2949 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,2979 US-Dollar stand.

Inzwischen fällt der Binancecoin-Kurs um 1,61 Prozent auf 884,55 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 899,05 US-Dollar wert.

Daneben fällt Dogecoin um 1,59 Prozent auf 0,1439 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,1462 US-Dollar.

Derweil notiert der Solana-Kurs bei 135,39 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (136,31 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,67 Prozent.

Daneben präsentiert sich Avalanche mit einem Abschlag. Um 09:40 notiert der Avalanche-Kurs 1,42 Prozent schwächer bei 13,90 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 14,10 US-Dollar.

Indes fällt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 13,41 US-Dollar am Vortag auf 13,30 US-Dollar nach unten (0,84 Prozent).

Daneben fällt Sui um 0,31 Prozent auf 1,812 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1,817 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com