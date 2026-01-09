So viel Verlust wäre bei einem VeChain-Investment von vor 1 Jahr angefallen

Wachstum oder Verlust?

So viel hätten Investoren mit einem frühen Engagement in VeChain verlieren können.

VeChain wurde am 09.01.2025 zu einem Wert von 0,044382 USD gehandelt. Bei einer Investition von 100 USD in VET zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 2.253,16 VeChain. Da sich der Kurs von VET-USD gestern auf 0,011741 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 26,46 USD wert. Das entspricht einem Minus von 73,54 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 18.12.2025 bei 0,009798 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 17.01.2025 bei 0,056190 USD.

Redaktion finanzen.net