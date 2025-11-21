Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Pfizer im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Pfizer. Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 24,98 USD.

Im New York-Handel gewannen die Pfizer-Papiere um 15:53 Uhr 2,4 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Pfizer-Aktie bei 25,02 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 24,66 USD. Von der Pfizer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.120.243 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,68 USD erreichte der Titel am 04.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfizer-Aktie. Bei 20,92 USD fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 16,27 Prozent würde die Pfizer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Pfizer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,69 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,70 USD ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,33 USD.

Am 04.11.2025 legte Pfizer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,62 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfizer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,78 USD in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 16,65 Mrd. USD, gegenüber 17,70 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,92 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.02.2026 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Pfizer einen Gewinn von 3,13 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

