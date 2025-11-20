Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer verbilligt sich am Donnerstagabend

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 24,37 USD abwärts.

Die Pfizer-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 24,37 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Pfizer-Aktie bis auf 24,29 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,90 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfizer-Aktien beläuft sich auf 4.858.031 Stück.

Am 04.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,68 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 11,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 20,92 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,18 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,69 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,70 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfizer-Aktie bei 29,33 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfizer am 04.11.2025. In Sachen EPS wurden 0,62 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pfizer 0,78 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,92 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16,65 Mrd. USD im Vergleich zu 17,70 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.02.2026 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Pfizer-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,13 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pfizer von vor 10 Jahren verloren

Novo Nordisk-Aktie rutscht vor Hauptversammlung ab: Investoren rebellieren gegen geplantes Board-Update

Sieg im Bietergefecht: Pfizer schließt die Übernahme von Metsera ab - Aktie wenig verändert