Aktienkurs aktuell

Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer verbilligt sich am Donnerstagabend

20.11.25 20:23 Uhr
Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer verbilligt sich am Donnerstagabend

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 24,37 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pfizer Inc.
21,20 EUR -0,38 EUR -1,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Pfizer-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 24,37 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Pfizer-Aktie bis auf 24,29 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,90 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfizer-Aktien beläuft sich auf 4.858.031 Stück.

Am 04.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,68 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 11,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 20,92 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,18 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,69 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,70 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfizer-Aktie bei 29,33 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfizer am 04.11.2025. In Sachen EPS wurden 0,62 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pfizer 0,78 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,92 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16,65 Mrd. USD im Vergleich zu 17,70 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.02.2026 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Pfizer-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,13 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Pfizer Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Pfizer Inc.

DatumRatingAnalyst
10.11.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
02.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
01.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
24.09.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Pfizer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
03.05.2018Pfizer VerkaufenDZ BANK
16.05.2017Pfizer SellCitigroup Corp.
27.11.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
28.08.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
10.01.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)

