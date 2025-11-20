DAX23.506 +1,5%Est505.621 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,9%Nas23.136 +2,5%Bitcoin78.526 -0,8%Euro1,1525 -0,1%Öl64,29 +1,0%Gold4.084 +0,1%
Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer wird am Nachmittag ausgebremst

20.11.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Pfizer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 24,75 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pfizer Inc.
21,40 EUR -0,18 EUR -0,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Pfizer-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 24,75 USD. Das bisherige Tagestief markierte Pfizer-Aktie bei 24,67 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 24,90 USD. Zuletzt wechselten 1.220.326 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 27,68 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 20,92 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,48 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Pfizer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,69 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,70 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,33 USD für die Pfizer-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfizer am 04.11.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,62 USD, nach 0,78 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 17,70 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16,65 Mrd. USD.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.02.2026 erfolgen.

In der Pfizer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,13 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pfizer von vor 10 Jahren verloren

Novo Nordisk-Aktie rutscht vor Hauptversammlung ab: Investoren rebellieren gegen geplantes Board-Update

Sieg im Bietergefecht: Pfizer schließt die Übernahme von Metsera ab - Aktie wenig verändert

In eigener Sache

Analysen zu Pfizer Inc.

DatumRatingAnalyst
10.11.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
02.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
01.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
24.09.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Pfizer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
03.05.2018Pfizer VerkaufenDZ BANK
16.05.2017Pfizer SellCitigroup Corp.
27.11.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
28.08.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
10.01.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)

