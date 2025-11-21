DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,32 -1,6%Nas22.432 +1,6%Bitcoin73.565 -2,1%Euro1,1517 -0,1%Öl62,47 -1,1%Gold4.085 +0,2%
Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer präsentiert sich am Freitagabend stärker

21.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Pfizer gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Pfizer-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,6 Prozent auf 25,29 USD zu.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Pfizer Inc.
22,00 EUR 0,81 EUR 3,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr sprang die Pfizer-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,6 Prozent auf 25,29 USD zu. In der Spitze legte die Pfizer-Aktie bis auf 25,52 USD zu. Bei 24,66 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfizer-Aktien beläuft sich auf 6.608.274 Stück.

Am 04.10.2025 markierte das Papier bei 27,68 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfizer-Aktie. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,92 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 17,28 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Pfizer-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,69 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,70 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,33 USD.

Am 04.11.2025 lud Pfizer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,62 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 0,78 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 17,70 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16,65 Mrd. USD.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.02.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,13 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

In eigener Sache

Analysen zu Pfizer Inc.

DatumRatingAnalyst
10.11.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
