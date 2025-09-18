Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer fällt am Freitagabend

Aktienentwicklung

Die Aktie von Pfizer gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Pfizer-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 23,94 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 0,9 Prozent auf 23,94 USD. Die Abwärtsbewegung der Pfizer-Aktie ging bis auf 23,82 USD. Mit einem Wert von 24,22 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Pfizer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.765.254 Stück gehandelt.

Am 10.10.2024 markierte das Papier bei 30,43 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,12 Prozent hinzugewinnen. Bei 20,92 USD fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 12,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 1,69 USD an Pfizer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,71 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,17 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfizer am 05.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 USD. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 0,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,31 Prozent auf 14,65 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,28 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert.

Experten taxieren den Pfizer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,10 USD je Aktie.

