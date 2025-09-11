DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -3,3%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin98.312 -1,1%Euro1,1743 -0,4%Öl66,64 -1,3%Gold3.685 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681 Aumovio AUM0V1 RENK RENK73 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 SAP 716460 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 thyssenkrupp 750000 Infineon 623100 Continental 543900
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen erzielen neue Rekorde -- DAX mit Minus ins Wochenende -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon, D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top News
xAI-Finanzierungsrunde über 10 Milliarden Dollar? Musk dementiert Bericht xAI-Finanzierungsrunde über 10 Milliarden Dollar? Musk dementiert Bericht
Warum der Euro weiter zum Dollar verliert Warum der Euro weiter zum Dollar verliert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!
Dow Jones-Kursentwicklung

Freitagshandel in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Handelsende steigen

19.09.25 22:33 Uhr
Freitagshandel in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Handelsende steigen | finanzen.net

Der Dow Jones befand sich zum Handelsende im Aufwärtstrend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amgen Inc.
243,15 EUR 8,55 EUR 3,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Apple Inc.
209,15 EUR 7,35 EUR 3,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Chevron Corp.
135,42 EUR 1,04 EUR 0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Johnson & Johnson
149,02 EUR 0,44 EUR 0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Merck Co.
69,50 EUR 0,50 EUR 0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
441,90 EUR 10,50 EUR 2,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nike Inc.
60,39 EUR -0,45 EUR -0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
150,10 EUR 0,30 EUR 0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Procter & Gamble Co.
133,48 EUR -0,08 EUR -0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salesforce
209,60 EUR 1,55 EUR 0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
37,09 EUR -0,01 EUR -0,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Walmart
88,04 EUR -0,28 EUR -0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Walt Disney
96,50 EUR -0,89 EUR -0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
46.315,3 PKT 172,9 PKT 0,37%
Charts|News|Analysen

Am Freitag tendierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss 0,37 Prozent fester bei 46.315,27 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 18,210 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,186 Prozent leichter bei 46.056,55 Punkten in den Handel, nach 46.142,42 Punkten am Vortag.

Bei 46.105,02 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 46.396,47 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 1,02 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 19.08.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 44.922,27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2025, einen Stand von 42.171,66 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 19.09.2024, bei 42.025,19 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 9,25 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 46.396,47 Punkten. Bei 36.611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Amgen (+ 3,47 Prozent auf 285,41 USD), Apple (+ 3,20 Prozent auf 245,50 USD), Microsoft (+ 1,86 Prozent auf 517,93 USD), Johnson Johnson (+ 1,17 Prozent auf 176,19 USD) und Salesforce (+ 1,15 Prozent auf 247,09 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Nike (-1,68 Prozent auf 70,89 USD), Chevron (-1,66 Prozent auf 156,21 USD), Walmart (-1,23 Prozent auf 102,33 USD), Walt Disney (-0,96 Prozent auf 113,76 USD) und Procter Gamble (-0,81 Prozent auf 156,04 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 101.934.949 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,518 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Die Merck-Aktie präsentiert mit 9,14 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,26 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Amgen und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amgen

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amgen

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
14:36NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
28.08.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
28.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14:36NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
28.08.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
28.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen