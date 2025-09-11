Freitagshandel in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Handelsende steigen

Dow Jones-Kursentwicklung

Der Dow Jones befand sich zum Handelsende im Aufwärtstrend.

Am Freitag tendierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss 0,37 Prozent fester bei 46.315,27 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 18,210 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,186 Prozent leichter bei 46.056,55 Punkten in den Handel, nach 46.142,42 Punkten am Vortag.

Bei 46.105,02 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 46.396,47 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 1,02 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 19.08.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 44.922,27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2025, einen Stand von 42.171,66 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 19.09.2024, bei 42.025,19 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 9,25 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 46.396,47 Punkten. Bei 36.611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Amgen (+ 3,47 Prozent auf 285,41 USD), Apple (+ 3,20 Prozent auf 245,50 USD), Microsoft (+ 1,86 Prozent auf 517,93 USD), Johnson Johnson (+ 1,17 Prozent auf 176,19 USD) und Salesforce (+ 1,15 Prozent auf 247,09 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Nike (-1,68 Prozent auf 70,89 USD), Chevron (-1,66 Prozent auf 156,21 USD), Walmart (-1,23 Prozent auf 102,33 USD), Walt Disney (-0,96 Prozent auf 113,76 USD) und Procter Gamble (-0,81 Prozent auf 156,04 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 101.934.949 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,518 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Die Merck-Aktie präsentiert mit 9,14 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,26 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net