EQS-Adhoc: 123fahrschule SE: Korrektur der Ergebnisprognose für 2025 infolge von Bereinigungs- und Sondereffekten auf Basis vorläufiger Zahlen – Positiver Ergebnisausblick 2026

04.02.26 18:44 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
123fahrschule SE
2,98 EUR 0,48 EUR 19,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS-Ad-hoc: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr
123fahrschule SE: Korrektur der Ergebnisprognose für 2025 infolge von Bereinigungs- und Sondereffekten auf Basis vorläufiger Zahlen – Positiver Ergebnisausblick 2026

04.02.2026 / 18:44 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wer­bung

Korrektur der Ergebnisprognose für 2025 infolge von Bereinigungs- und Sondereffekten auf Basis vorläufiger Zahlen – Positiver Ergebnisausblick 2026

 

Die 123fahrschule SE informiert darüber, dass sich im Rahmen der laufenden Jahresabschlussarbeiten für das Geschäftsjahr 2025 Abweichungen von der Ergebnisprognose auf Basis der vorläufigen Ergebniszahlen ergeben haben.

 

Auf Basis vorläufiger und ungeprüfter Zahlen erwartet die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025 ein EBITDA von rund EUR -1,3 Mio. Die Ergebnisentwicklung ist dabei maßgeblich durch einmalige, sowie nicht fortgeführte Effekte geprägt. Ohne diese Effekte ergibt sich ein adjusted EBITDA von TEUR 850.

Wer­bung

Im Einzelnen ergeben sich die Belastungen aus folgenden Faktoren:

Im Geschäftsjahr 2025 fielen nicht fortgeführte Personal- und operative Aufwendungen in Höhe von rund TEUR 650 an. Diese Kosten stehen im Zusammenhang mit strukturellen Anpassungen und werden im Geschäftsjahr 2026 nicht mehr anfallen.

Darüber hinaus überprüft die Gesellschaft systematisch im Rahmen der laufenden Jahresabschlussarbeiten die außerperiodischen Aufwendungen/Erträge und Forderungspositionen im Hinblick auf ihre Werthaltigkeit. Der wesentliche Teil dieser Positionen entfällt auf Ausbildungsdarlehen gegenüber Schülern aus früheren Jahrgängen, ergänzt um weitere, im Rahmen eines Jahresabschlusses übliche Bereinigungen. Die Durchsetzbarkeit einzelner Forderungen wurde dabei auch durch rechtliche Änderungen nach der ursprünglichen Vergabe beeinflusst, die das Eintreiben offener Forderungen gegen Schüler erschwert haben. Nach aktuellem Stand wird von einer ergebniswirksamen Wertberichtigung in einer Größenordnung von rund EUR 1,5 Mio. ausgegangen; die finale Höhe ist noch nicht abschließend festgelegt.

Die nun erwartete Ergebnisentwicklung für das Geschäftsjahr 2025 liegt unter der am 26. September 2025 veröffentlichten Ergebnisprognose. Ursächlich hierfür sind insbesondere die oben beschriebenen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten berücksichtigten einmalige Bereinigungs- und Sondereffekte, die in dieser Form zum Zeitpunkt der damaligen Prognoseanpassung noch nicht absehbar waren.

Wer­bung

 

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet die Gesellschaft ein EBITDA in einer Bandbreite von EUR 1,5 bis 2,5 Mio.

Der operative Start in das Geschäftsjahr 2026 verlief dabei positiv. Die Gesellschaft verzeichnete im Januar 2026 einen der anmeldestärksten Monate in ihrer Unternehmensgeschichte, was die Einschätzung des Managements hinsichtlich der weiteren operativen Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr stützt.
 

Sämtliche genannten Zahlen sind vorläufig und ungeprüft und können sich im Zuge der weiteren Jahresabschlussarbeiten noch ändern.

 

Der Vorstand
123fahrschule SE

 



Ende der Insiderinformation

04.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: 123fahrschule SE
Klopstockstr. 1
50968 Köln
Deutschland
Telefon: 0221-177357-0
E-Mail: ir@123fahrschule.de
Internet: www.123fahrschule.de
ISIN: DE000A2P4HL9
WKN: A2P4HL
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf
EQS News ID: 2271612

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2271612  04.02.2026 CET/CEST

