18.09.25 20:25 Uhr
Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer legt am Donnerstagabend zu

Die Aktie von Pfizer zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Pfizer-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 24,19 USD.

Um 20:07 Uhr konnte die Aktie von Pfizer zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 24,19 USD. Den Tageshöchststand markierte die Pfizer-Aktie bei 24,22 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.859.896 Pfizer-Aktien.

Bei einem Wert von 30,43 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,92 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie.

Nach 1,69 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,71 USD je Pfizer-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,17 USD an.

Am 05.08.2025 lud Pfizer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,51 USD, nach 0,01 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,65 Mrd. USD – ein Plus von 10,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfizer 13,28 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Pfizer veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Pfizer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,10 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

