Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer zieht am Freitagnachmittag an

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Pfizer gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Pfizer-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 24,19 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das Pfizer-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 24,19 USD. Zwischenzeitlich stieg die Pfizer-Aktie sogar auf 24,24 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,22 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 4.413.044 Pfizer-Aktien.

Am 10.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,43 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,80 Prozent hinzugewinnen. Bei 20,92 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,71 USD. Im Vorjahr hatte Pfizer 1,69 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,17 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Pfizer am 05.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,01 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14,65 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Pfizer am 04.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,10 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

