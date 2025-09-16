Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Pfizer am Nachmittag zu

Aktienentwicklung

Die Aktie von Pfizer zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Pfizer-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 24,67 USD.

Die Pfizer-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 2,7 Prozent auf 24,67 USD. Die Pfizer-Aktie zog in der Spitze bis auf 24,69 USD an. Bei 24,29 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 2.207.920 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 10.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 30,43 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,33 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 20,92 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Pfizer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,69 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,71 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,17 USD aus.

Am 05.08.2025 legte Pfizer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,51 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pfizer 0,01 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14,65 Mrd. USD im Vergleich zu 13,28 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Pfizer-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,10 USD fest.

