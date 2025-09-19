DAX23.495 -0,6%ESt505.441 -0,3%Top 10 Crypto15,53 -2,9%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin95.834 -2,5%Euro1,1778 +0,3%Öl66,27 -0,6%Gold3.724 +1,1%
Pfizer will Abnehmmittel-Hersteller Metsera kaufen

22.09.25 13:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Pfizer Inc.
20,72 EUR 0,34 EUR 1,67%
NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Pharmakonzern Pfizer will mit dem milliardenschweren Zukauf der Biotechfirma Metsera in den lukrativen Markt mit Abnehmmitteln einsteigen. Der geplante Schritt ist zudem die erste große Transaktion des US-Pharmakonzerns seit zwei Jahren. Das Unternehmen biete für eine Metsera-Aktie 47,50 US-Dollar in bar, teilte der Pharmakonzern am Montag in New York mit. Damit werde der Entwickler von Medikamenten gegen Fettleibigkeit mit bis zu 4,9 Milliarden US-Dollar bewertet. Hinzu kämen bis zu 22,50 US-Dollar je Aktie bei Erreichen bestimmter Leistungsziele. Der Verwaltungsrat beider Unternehmen hätte dem Deal einstimmig zugestimmt. Zuvor hatte die "Financial Times" bereits von den Übernahmeabsichten berichtet.

Die Übernahme soll im vierten Quartal 2025 laut Unternehmensangaben abgeschlossen sein. Zuvor müssen die Behörden aber die Transaktion genehmigen und die Metsera-Aktionäre dem Deal zustimmen. Pfizer will bei Vorlage der Quartalsbilanz seine Finanzprognose aktualisieren.

"Die geplante Übernahme von Metsera steht im Einklang mit unserem Fokus, unsere Investitionen auf die vielversprechendsten Möglichkeiten zu konzentrieren", sagte Pfizer-Chef Albert Bourla. Sie bringe Pfizer in diesem wichtigen Therapiebereich voran. Pfizer selbst war in diesem Jahr mit einem eigenen Medikament zur Gewichtsreduktion in klinischen Studien gescheitert./mne/stk

