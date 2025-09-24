Lithium Americas-Aktie springt weiter an: Gespräche über US-Regierungsdarlehen
Das Unternehmen reagiert auf Medienberichte und bestätigt, dass es in Verhandlungen über die Auszahlung eines staatlichen Darlehens steht.
Werte in diesem Artikel
• Lithium Americas bestätigt Gespräche mit dem US-Energieministerium (DOE)
• Es handelt sich um eine Reaktion auf Medienberichte über den Status des Darlehens
• Unternehmen arbeitet mit seinem Joint-Venture-Partner General Motors (GM) an einer einvernehmlichen Lösung
Lithium Americas hat am Mittwoch eine Stellungnahme zu jüngsten Medienberichten über den Status seines angekündigten Darlehens in Höhe von 2,26 Milliarden US-Dollar des US-Energieministeriums (DOE) abgegeben. Wie das Unternehmen mitteilte, führt es derzeit Gespräche mit dem DOE und seinem Joint-Venture-Partner General Motors Holdings LLC (GM) über die erste Auszahlung des Darlehens.
Bedingungen im Fokus
Gegenstand der Gespräche seien bestimmte Bedingungen für die Inanspruchnahme des Darlehens sowie zusätzliche Anfragen des DOE bezüglich möglicher weiterer Bedingungen oder Änderungen an den Darlehens- und Transaktionsdokumenten. Lithium Americas betonte, dass man weiterhin mit dem DOE und GM auf eine für alle Seiten akzeptable Lösung hinarbeite.
Das Unternehmen entwickelt das Thacker-Pass-Lithiumprojekt in Nevada, das über die weltweit größten bekannten Lithiumressourcen verfügt. An dem Projekt hält Lithium Americas 62 Prozent, GM ist mit 38 Prozent beteiligt.
So reagier die Lithium Americas-Aktie
Nachdem die Aktie am Mittwoch nach den Gerüchten bereits einen Kurssprung aufs Parkett gelegt hat, steigt sie am Donnerstag im NYSE-Handel weiter deutlich: zeitweise geht es um 15,34 Prozent auf 6,93 US-Dollar bergauf.
