NEL-Aktie nach Verlusten mit Kurssprung - Indexausschluss belastet nur kurzzeitig

23.09.25 12:37 Uhr
NEL-Aktie nach Verlusten mit kräftiger Erholung - Rauswurf aus OSEBX-Index belastet nur kurzzeitig | finanzen.net

Die NEL-Aktie befindet sich seit geraumer Zeit im Abwärtstrend. Zuletzt kam es zu deutlicheren Ausschlägen - das bewegt die Anteilsscheine aktuell.

• Ausschluss aus OSEBX-Index löst technischen Verkaufsdruck aus
• Aktie erholt sich kurzfristig, aber seit Jahresbeginn mit deutlichem Minus
• Schwache Quartalszahlen - Herausforderungen für die Wasserstoffbranche halten an

NEL fliegt aus OSEBX-Index

Bei NEL gab es jüngst negative Nachrichten: Die Aktie des Wasserstoffkonzerns wurde aus dem bedeutenden OSEBX-Index geworfen. Eine Mitgliedschaft in dem Oslo Børs Benchmark Index, der die größten und liquidesten Aktien an der Börse in Oslo abbildet, gilt als Gütesiegel - entsprechend wiegt ein Rauswurf aus dem Index schwer.

Zahlreiche passive Fonds und ETFs zwingt die Neugewichtung eines Index zu Verkäufen von Aktien. Dieser Schritt ist rein technischer Natur und übt Verkaufsdruck aus, ohne dass sich an den fundamentalen Bewertungen des Unternehmens etwas geändert hat.

So reagiert die NEL-Aktie

Im Falle von NEL zeichnete sich das bereits in der Vorwoche ab: Am Freitag rutschte der Kurs an der Börse in Oslo um 3,75 Prozent auf 2,05 Norwegische Kronen ab und näherte sich damit gefährlich seinem Jahrestief bei 1,95 Norwegischen Kronen.

Am Montag erholten sich die Anteilsscheine jedoch bereits wieder und legten letztlich um 3,9 Prozent auf 2,13 Norwegische Kronen zu. Am Dienstag folgt gar ein Kurssprung um zeitweise 9,59 Prozent auf 2,332 Norwegische Kronen.

Innerhalb der letzten zwölf Monate verlor die NEL-Aktie jedoch rund 57 Prozent an Wert. Seit Jahresbeginn schlägt ein Verlust von mehr als 20 Prozent zu Buche (Stand: Schlusskurs vom 22.09.2025).

Wasserstoffbranche unter Druck

Der Ausschluss von NEL aus dem OSEBX-Index kam wenig überraschend, da das Unternehmen wie auch die ganze Wasserstoffbranche mit Herausforderungen zu kämpfen hat. Schwache Quartalszahlen, Verzögerungen bei Projekten und ein insgesamt schwieriges Marktumfeld haben die Anlegerstimmung belastet.

Im abgelaufenen Quartal meldete NEL einen Verlust je Aktie von 0,07 Norwegischen Kronen, nach einem Verlust von 0,03 Norwegischen Kronen im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz ging auf 174 Millionen Norwegische Kronen zurück, nachdem er im Vorjahr noch bei 332,1 Millionen Norwegischen Kronen lag, damit verfehlte das Unternehmen die Markterwartungen, die bei 221,6 Millionen Norwegischen Kronen lagen.

Im ersten Halbjahr erreichte NEL einen Umsatz von 329 Millionen Norwegischen Kronen, nach 608 Millionen Norwegischen Kronen im Vorjahreszeitraum. Das EPS für die ersten sechs Monate fiel auf -0,17 NOK, nach -0,04 NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu NEL ASA

DatumMeistgelesen
Analysen zu NEL ASA

DatumRatingAnalyst
28.04.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
12.03.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
14.01.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
13.01.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
06.01.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.10.2024NEL ASA OutperformRBC Capital Markets
16.10.2024NEL ASA OutperformRBC Capital Markets
15.10.2024NEL ASA OutperformRBC Capital Markets
01.10.2024NEL ASA BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.10.2024NEL ASA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
28.04.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
12.03.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
14.01.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
13.01.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
06.01.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.11.2024NEL ASA UnderperformJefferies & Company Inc.
18.07.2024NEL ASA SellUBS AG
16.07.2024NEL ASA SellUBS AG
04.03.2024NEL ASA SellUBS AG
28.02.2024NEL ASA SellUBS AG

