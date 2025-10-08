Aktien Schweiz mit deutlichen Aufschlägen - Schwergewichte stützen

DOW JONES--Am schweizerischen Aktienmarkt ist es am Mittwoch deutlich nach oben gegangen. Hoffnungen auf eine Lösung in der anhaltenden Politkrise in Frankreich ließen die Risikoneigung der Anleger steigen. Auf Wunsch des französischen Präsidenten Macron soll der bereits zurückgetretene Premier Lecornu versuchen, einen mehrheitsfähigen Haushalt zu präsentieren. Damit stieg die Hoffnung, dass unmittelbare Neuwahlen verhindert werden können. Der SMI überwand erstmals seit dem Frühjahr die Marke von 12.600 Punkten - der Leitindex gewann 1 Prozent auf 12.648 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und vier -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 19,49 (zuvor: 13,02) Millionen Aktien.

Gestützt wurde der Markt ganz entscheidend durch Aufschläge der drei defensiven Schwergewichte Roche (+1,0%), Novartis (+1,3%) und Nestle (+0,6%). Der Lebensmittelkonzern gab bekannt, dass er sich aus einer bedeutenden Allianz der weltweit größten globalen Branchenunternehmen zurückgezogen habe, die darauf abzielt, die Methanemissionen von Milchlieferanten zu reduzieren.

Im Fokus standen aber ABB, die Titel des Industriekonzerns zogen um 0,8 Prozent an. Statt der geplanten Abspaltung des Robotikgeschäfts wird es für einen Unternehmenswert von fast 5,4 Milliarden Dollar an die Softbank in Japan verkauft. Analysten gingen davon aus, dass ein Teil des Erlöses über Aktienrückkäufe Anlegern zugutekommen werde. Der Deal wurde von Vontobel-Analyst Mark Diethelm als positiv angesehen - die Erlöse fielen deutlich höher als vom Markt erwartet aus. Givaudan (+2,7%) profitierten von positiven Analystenkommentaren. Zudem investiert der Duft- und Aromenanbieter 187 Millionen Franken in den USA.

Der CEO-Wechsel bei Aryzta kam indes überraschend und belastete den Kurs, wie die UBS-Analysten urteilten. Der Backwarenkonzern teilte mit, man habe sich mit Michael Schai darauf geeinigt, dass dieser mit sofortiger Wirkung von seiner Position als CEO zurücktrete. Zum Interims-CEO sei mit sofortiger Wirkung Chairman Urs Jordi ernannt worden. Darüber hinaus erwarte Aryzta für dieses Jahr ein niedrigeres EBITDA. Die Aktie gab 14,1 Prozent nach. Am breiten Markt stiegen Swiss Prime Site (+1,3%) nach einer Hochstufung durch Barclays, PSP (-0,1%) wurden dagegen abgestuft.

October 08, 2025