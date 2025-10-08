Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittwochvormittag im Aufwind

DAX24.480 +0,4%Est505.633 +0,4%MSCI World4.330 ±-0,0%Top 10 Crypto16,98 -0,6%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.546 +1,2%Euro1,1619 -0,3%Öl66,03 +0,5%Gold4.036 +1,3%
Roche im Fokus

08.10.25 09:28 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 289,50 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
292,30 CHF 3,80 CHF 1,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,3 Prozent auf 289,50 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Roche-Aktie sogar auf 290,10 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 290,00 CHF. Zuletzt wechselten 35.879 Roche-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 313,80 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 8,39 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 19,90 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 9,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,90 CHF. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 284,41 CHF an.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 29.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 04.02.2027 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2025 19,86 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

