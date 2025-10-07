Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Roche

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Roche. Zuletzt fiel die Roche-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 287,40 CHF ab.

Um 11:48 Uhr fiel die Roche-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 287,40 CHF ab. Im Tief verlor die Roche-Aktie bis auf 285,90 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 287,70 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 82.828 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.03.2025 markierte das Papier bei 313,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 9,19 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 19,31 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,90 CHF. Im Vorjahr erhielten Roche-Aktionäre 9,70 CHF je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 278,50 CHF.

Am 29.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 19,86 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

