Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Ende des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen

DAX letztlich schwunglos -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Dell, Novo Nordisk, IBM, AMD, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL, Siemens Energy im Fokus
BMW-Aktie dennoch schwach: Erstmals seit eineinhalb Jahren mehr Autos verkauft
Ruhiger Handel dank fehlender Impulse: DAX fällt im Dienstagshandel an die Nulllinie zurück
07.10.25 17:57 Uhr
In London standen die Signale am Dienstag auf Stabilisierung.

Der FTSE 100 beendete den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,05 Prozent) bei 9.483,58 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,762 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent schwächer bei 9.479,13 Punkten in den Handel, nach 9.479,14 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 9.507,11 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 9.473,11 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wurde der FTSE 100 mit 9.208,21 Punkten berechnet. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 07.07.2025, den Stand von 8.806,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2024, stand der FTSE 100 noch bei 8.303,62 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 14,81 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 9.516,83 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.544,83 Punkten registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Rentokil Initial (+ 3,90 Prozent auf 4,10 GBP), Imperial Brands (+ 3,36 Prozent auf 31,05 GBP), Burberry (+ 3,04 Prozent auf 12,39 GBP), Beazley (+ 2,78 Prozent auf 9,26 GBP) und BAT (+ 1,82 Prozent auf 38,54 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil B&M European Value Retail SA Reg (-7,81 Prozent auf 2,36 GBP), Entain (-6,54 Prozent auf 8,12 GBP), Flutter Entertainment (-6,23 Prozent auf 173,90 GBP), Frasers Group (-3,36 Prozent auf 7,18 GBP) und JD Sports Fashion (-2,44 Prozent auf 1,02 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 66.573.454 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 225,644 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie mit 5,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die WPP 2012-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

