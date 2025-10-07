Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Dienstagvormittag im Minusbereich

Roche im Fokus

Die Aktie von Roche gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Roche-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 287,60 CHF.

Um 09:07 Uhr rutschte die Roche-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 287,60 CHF ab. Die Roche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 287,20 CHF ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 287,70 CHF. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 21.206 Aktien.

Bei einem Wert von 313,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.03.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 9,11 Prozent wieder erreichen. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 231,90 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 19,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,90 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 278,50 CHF je Roche-Aktie an.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 19,86 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

