Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gewinnt am Vormittag

Die Aktie von Roche gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 287,40 CHF.

Um 09:07 Uhr sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 287,40 CHF zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Roche-Aktie bisher bei 288,10 CHF. Mit einem Wert von 287,90 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 28.161 Roche-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 313,80 CHF erreichte der Titel am 12.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 9,19 Prozent wieder erreichen. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 231,90 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 23,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Roche-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,90 CHF belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 278,50 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Roche am 29.01.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 19,84 CHF je Aktie aus.

