271,05 EUR -0,55 EUR -0,20 %
FSE
255,60 CHF +2,10 CHF +0,83 %
SWX
Marktkap. 216,18 Mrd. EUR

KGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Roche auf "Underweight" mit einem Kursziel von 253,50 Franken belassen. Daten des medizinischen Analyseunternehmens Iqvia für den August deuteten darauf hin, dass seine Wachstumsprognosen für das US-Geschäft des schweizerischen Pharmakonzerns im dritten Quartal zu niedrig sein könnten, schrieb Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 13:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 13:18 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Roche Underweight

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
253,50 CHF
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
254,60 CHF		 Abst. Kursziel*:
-0,43%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
255,60 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,82%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
278,50 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

