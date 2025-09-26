Roche Aktie
Marktkap. 216,18 Mrd. EURKGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN 855167
ISIN CH0012032048
Symbol RHHVF
Roche Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Roche auf "Underweight" mit einem Kursziel von 253,50 Franken belassen. Daten des medizinischen Analyseunternehmens Iqvia für den August deuteten darauf hin, dass seine Wachstumsprognosen für das US-Geschäft des schweizerischen Pharmakonzerns im dritten Quartal zu niedrig sein könnten, schrieb Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 13:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 13:18 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Roche Underweight
|Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
253,50 CHF
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
254,60 CHF
|Abst. Kursziel*:
-0,43%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
255,60 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,82%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
278,50 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|16:41
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.25
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
|23.09.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|Roche Buy
|UBS AG
|22.09.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
