Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Freitagnachmittag mit Kursplus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Roche. Zuletzt wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 286,80 CHF nach oben.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 286,80 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Roche-Aktie bei 288,90 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 282,50 CHF. Bisher wurden heute 345.676 Roche-Aktien gehandelt.
Am 12.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 313,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 9,41 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 231,90 CHF. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 19,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,90 CHF, nach 9,70 CHF im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 278,50 CHF an.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Roche am 29.01.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.02.2027.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 19,85 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Roche-Aktie
Start neuer US-Pharmazölle offenbar doch erst später
Roche-Aktie unter der Lupe: Experten empfehlen Roche im September mehrheitlich zum Verkauf
Pfizer-Aktie schließt stark: Deal mit US-Regierung abgeschlossen - Weitere Abkommen mit Pharmafirmen voraus?
Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.2025
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
|23.09.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|22.09.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|04.09.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|01.08.2025
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|25.07.2025
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.05.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.2025
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
|23.09.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
