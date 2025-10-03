DAX24.386 -0,2%Est505.651 +0,1%MSCI World4.354 +0,6%Top 10 Crypto16,76 +1,8%Nas22.913 +0,3%Bitcoin103.956 +1,1%Euro1,1746 +0,2%Öl64,61 +0,5%Gold3.889 +0,9%
Aktien Schweiz mit Aufschlägen zum Wochenausklang

03.10.25 17:36 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Clariant AG (N)
7,40 CHF -0,01 CHF -0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
105,22 CHF 1,20 CHF 1,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
286,80 CHF 2,50 CHF 0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Auch am letzten Handelstag der Woche hat der schweizerische Aktienmarkt seine Aufwärtstendenz fortgesetzt. Auf Wochensicht hat der SMI um 4,7 Prozent zugelegt. Erneut waren es vor allem die schwergewichteten Pharma-Werte, die den Markt nach oben zogen. Hier stützte weiter die Hoffnung auf eine Einigung mit der US-Regierung. Eine in dieser verkündete Abmachung zwischen dem US-Pharmakonzern Pfizer und der US-Regierung könnte hier als Blaupause dienen, so die Hoffnung der Investoren.

Die Roche-Aktie gewann 0,9 Prozent. Leicht positiv wurde hier auch gewertet, dass die US-Gesundheitsbehörde (FDA) für die Krebsimmuntherapie Tecentriq in Kombination mit Lurbinectedin die Zulassung zur Behandlung von kleinzelligem Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium erteilt hat. Novartis rückten um 1,2 Prozent vor.

Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 12.507 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und 3 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 17,73 (zuvor: 18,9) Millionen Aktien.

Dagegen ging es für die Clariant-Aktie um 0,1 Prozent nach unten. Als kurzfristig negativ wurde im Handel gewertet, dass das Schweizer Chemieunternehmen eines von vier Unternehmen ist, das im Rahmen von in Deutschland eingereichten Klagen eine Schadensersatzforderung erhalten habe. Clariant weise die von BP Europe und ExxonMobil erhobenen Vorwürfe im Zusammenhang mit dem Kartellrechtsverstoß aus dem Jahr 2020 zurück. Die Forderungen beziehen sich auf einen Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht auf dem Ethylen-Einkaufsmarkt, der im Juli 2020 von der Europäischen Kommission sanktioniert wurde, und belaufen sich auf Schadensersatz in Höhe von rund 1,1 Milliarden bzw. 860 Millionen Euro.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 03, 2025 11:36 ET (15:36 GMT)

