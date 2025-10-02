Aktien Schweiz fester - Roche legen weiter zu

DOW JONES--Mit einem erneuten Plus hat der schweizerische Aktienmarkt am Donnerstag den Handel beendet. Allerdings fiel dieses nicht so deutlich aus wie noch am Vortag. Erneut waren es die schwergewichteten Pharma-Werte, die den SMI antrieben. So gewannen Roche weitere 0,7 Prozent, Novartis schlossen nach zwischenzeitlichen Gewinnen dagegen wenig verändert. US-Präsident Donald Trump hatte Pläne für die Einführung einer staatlichen Website mit dem Namen TrumpRx vorgestellt, über die Verbraucher Medikamente direkt von den Herstellern kaufen können. Die Ankündigung hatte sich zwar speziell auf Pfizer bezogen, könnte aber als Blaupause für eine breitere Zusammenarbeit zwischen der Pharmaindustrie und der US-Regierung dienen, so die Hoffnung.

Der Shutdown in den USA wurde dagegen lediglich als politisches Schauspiel mit begrenzter Marktwirkung eingestuft, in den USA markierten am Vortag der Nasdaq-100-Index und der S&P-500 neue Rekordhochs. Treiber waren und sind weiter Zinssenkungserwartungen und Fantasie um die Geschäftsmöglichkeiten von KI.

Der SMI gewann 0,5 Prozent auf 12.427 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und fünf -verlierer gegenüber, unverändert schloss die Geberit-Aktie. Umgesetzt wurden 18,88 (zuvor: 21,87) Millionen Aktien.

Die Inflation in der Schweiz ist im September nahe Null geblieben. Die Verbraucherpreise lagen um 0,2 Prozent höher als im Vorjahresmonat und damit auf dem gleichen Niveau wie im August, wie die Schweizer Statistikbehörde mitteilte. Die Schweizer Inflation könnte bis Anfang nächsten Jahres auf null zurückfallen, so Ökonom Adrian Prettejohn von Capital Economics. Die Mietpreisinflation werde aufgrund von Senkungen des Hypothekenreferenzzinssatzes weiter sinken, während Umfragen unter Unternehmen zeigten, dass der Preisdruck unter seinem historischen Durchschnitt liege, so der Ökonom. Das werde die Schweizerische Nationalbank (SNB) dazu veranlassen, die Zinsen im nächsten Jahr erneut zu senken, sobald die Inflation die Schätzungen unterschritten habe, meinte er. "Eine um den Nullpunkt schwankende Inflation dürfte die SNB letztendlich davon überzeugen, den Rubikon erneut zu überschreiten und ihren Leitzins wieder in den negativen Bereich zu senken."

Unternehmensnachrichten waren dagegen Mangelware. Gesucht waren im SMI die Aktien von ABB (+1,5%) und Richemont, die 1,6 Prozent gewannen. Die Aktien von Swiss Life gingen dagegen 0,3 Prozent niedriger aus dem Handel

