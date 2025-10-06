Roche Aktie News: SPI Aktie Roche reagiert am Montagnachmittag positiv
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Roche. Zuletzt ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 289,40 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Roche-Papiere um 15:53 Uhr 0,9 Prozent. Die Roche-Aktie legte bis auf 289,50 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 287,90 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 237.914 Roche-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 313,80 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 8,43 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 231,90 CHF ab. Abschläge von 19,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,90 CHF. Im Vorjahr hatte Roche 9,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 278,50 CHF aus.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Roche am 29.01.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 04.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Roche.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 19,84 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
