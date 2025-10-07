Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im Fokus'Shutdown' bleibt bestehen: DAX schließt kaum bewegt -- US-Börsen letztlich uneins -- AMD und OpenAI mit Milliardendeal -- Bitcoin, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall & Co. im Fokus
Hannover Rück plant höhere Dividende. Verizon ernennt neuen CEO - Ausblick bestätigt. Siemens Energy-Aktie profitiert weiter. Analysten sehen Potenzial für Novo Nordisk-Aktie. Redcare Pharmacy bestätigt Jahresprognose. Apex Critical Metals-Aktie steigt nach positiven Nachrichten. Nordex erhält Aufträge aus der Ukraine. Stellantis plant wohl Milliarden-Investitionen in den USA.
Umfrage
Wie zufrieden sind Sie mit ihrer Arbeitszeit?