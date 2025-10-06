Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Montagmittag mit kaum veränderter Tendenz

DAX24.379 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.335 -0,1%Top 10 Crypto17,18 +1,1%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.388 +0,9%Euro1,1657 -0,6%Öl65,72 +2,1%Gold3.940 +1,4%
Roche im Fokus

06.10.25 12:05 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von Roche. Zum Vortag unverändert notierte die Roche-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 287,00 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
287,50 CHF 0,70 CHF 0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei der Roche-Aktie ließ sich um 11:48 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 287,00 CHF. In der Spitze legte die Roche-Aktie bis auf 288,40 CHF zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Roche-Aktie bis auf 286,70 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 287,90 CHF. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 130.834 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.03.2025 auf bis zu 313,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 8,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 231,90 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Roche seine Aktionäre 2024 mit 9,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,90 CHF je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 278,50 CHF.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 04.02.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 19,84 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

