Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite sackt letztendlich ab

Kursentwicklung im Fokus

NASDAQ Composite-Kurs am Dienstag zum Handelsschluss.

Am Dienstag stand der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende 0,67 Prozent im Minus bei 22.788,36 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,134 Prozent fester bei 22.972,37 Punkten, nach 22.941,67 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 23.006,07 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 22.718,76 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 21.700,39 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2025, stand der NASDAQ Composite bei 20.412,52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 17.923,90 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 18,19 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 23.006,07 Punkten. Bei 14.784,03 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Dorel Industries (+ 13,75 Prozent auf 1,58 USD), Bassett Furniture Industries (+ 3,99 Prozent auf 15,90 USD), Gilead Sciences (+ 2,82 Prozent auf 116,78 USD), Consumer Portfolio Services (+ 2,61 Prozent auf 7,86 USD) und SIGA Technologies (+ 2,55 Prozent auf 8,44 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Elron Electronic Industries (-13,85 Prozent auf 1,84 USD), FormFactor (-8,79 Prozent auf 38,83 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-8,70 Prozent auf 328,40 USD), Donegal Group B (-8,61 Prozent auf 15,40 USD) und MKS Instruments (-7,62 Prozent auf 128,84 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 32.385.042 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,902 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Im NASDAQ Composite präsentiert die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,27 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

