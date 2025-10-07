DAX24.386 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.330 -0,5%Top 10 Crypto17,00 -2,3%Nas22.788 -0,7%Bitcoin104.828 -1,6%Euro1,1657 -0,5%Öl65,76 +0,4%Gold3.982 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Palantir A2QA4J BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stabil -- US-Börsen in Rot -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Tesla mit Billig-Auto -- Novo Nordisk, AMD, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, AppLovin im Fokus
Top News
Dollar-Schwäche und Bitcoin-Stärke? Trumps Krypto-Wette mit globalen Folgen für Anleger Dollar-Schwäche und Bitcoin-Stärke? Trumps Krypto-Wette mit globalen Folgen für Anleger
MoffettNathanson über die Alphabet-Aktie: Ist die Google-Mutter bald größer als NVIDIA? MoffettNathanson über die Alphabet-Aktie: Ist die Google-Mutter bald größer als NVIDIA?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Jetzt kostenfrei zum Börsentag Berlin am 18.10. anmelden! - Das Finanz-Event für Privatanleger & Trader mit 45 Vorträgen und Ausstellern. +++
Kursentwicklung im Fokus

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite sackt letztendlich ab

07.10.25 22:32 Uhr
Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite sackt letztendlich ab | finanzen.net

NASDAQ Composite-Kurs am Dienstag zum Handelsschluss.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alliance Resource Partners LP
25,30 USD -0,02 USD -0,08%
Charts|News|Analysen
Bassett Furniture Industries Inc.
15,90 USD 0,61 USD 3,99%
Charts|News|Analysen
Consumer Portfolio Services Inc.
6,50 EUR -0,05 EUR -0,76%
Charts|News|Analysen
Donegal Group Inc. (B)
15,40 USD -1,45 USD -8,61%
Charts|News|Analysen
Dorel Industries Inc.
1,19 EUR 0,23 EUR 23,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Elron Electronic Industries Ltd.
1,84 USD -0,29 USD -13,85%
Charts|News|Analysen
FormFactor Inc.
33,00 EUR -2,80 EUR -7,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Gilead Sciences Inc.
97,05 EUR -1,03 EUR -1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MKS Instruments Inc.
118,95 EUR -0,80 EUR -0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
159,24 EUR 0,60 EUR 0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Paychex Inc.
106,66 EUR 1,38 EUR 1,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SIGA Technologies Inc.
8,44 USD 0,21 USD 2,55%
Charts|News|Analysen
Strategy (ex MicroStrategy)
287,30 EUR -17,00 EUR -5,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Upbound Group Inc Registered Shs
18,70 EUR -0,90 EUR -4,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.788,4 PKT -153,3 PKT -0,67%
Charts|News|Analysen

Am Dienstag stand der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende 0,67 Prozent im Minus bei 22.788,36 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,134 Prozent fester bei 22.972,37 Punkten, nach 22.941,67 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 23.006,07 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 22.718,76 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 21.700,39 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2025, stand der NASDAQ Composite bei 20.412,52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 17.923,90 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 18,19 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 23.006,07 Punkten. Bei 14.784,03 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Dorel Industries (+ 13,75 Prozent auf 1,58 USD), Bassett Furniture Industries (+ 3,99 Prozent auf 15,90 USD), Gilead Sciences (+ 2,82 Prozent auf 116,78 USD), Consumer Portfolio Services (+ 2,61 Prozent auf 7,86 USD) und SIGA Technologies (+ 2,55 Prozent auf 8,44 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Elron Electronic Industries (-13,85 Prozent auf 1,84 USD), FormFactor (-8,79 Prozent auf 38,83 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-8,70 Prozent auf 328,40 USD), Donegal Group B (-8,61 Prozent auf 15,40 USD) und MKS Instruments (-7,62 Prozent auf 128,84 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 32.385.042 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,902 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Im NASDAQ Composite präsentiert die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,27 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: FormFactor und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alliance Resource Partners LP

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alliance Resource Partners LP

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen