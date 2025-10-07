Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite sackt letztendlich ab
NASDAQ Composite-Kurs am Dienstag zum Handelsschluss.
Werte in diesem Artikel
Am Dienstag stand der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende 0,67 Prozent im Minus bei 22.788,36 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,134 Prozent fester bei 22.972,37 Punkten, nach 22.941,67 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 23.006,07 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 22.718,76 Punkten erreichte.
So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 21.700,39 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2025, stand der NASDAQ Composite bei 20.412,52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 17.923,90 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 18,19 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 23.006,07 Punkten. Bei 14.784,03 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite
Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Dorel Industries (+ 13,75 Prozent auf 1,58 USD), Bassett Furniture Industries (+ 3,99 Prozent auf 15,90 USD), Gilead Sciences (+ 2,82 Prozent auf 116,78 USD), Consumer Portfolio Services (+ 2,61 Prozent auf 7,86 USD) und SIGA Technologies (+ 2,55 Prozent auf 8,44 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Elron Electronic Industries (-13,85 Prozent auf 1,84 USD), FormFactor (-8,79 Prozent auf 38,83 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-8,70 Prozent auf 328,40 USD), Donegal Group B (-8,61 Prozent auf 15,40 USD) und MKS Instruments (-7,62 Prozent auf 128,84 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 32.385.042 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,902 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.
NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen
Im NASDAQ Composite präsentiert die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,27 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: FormFactor und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Alliance Resource Partners LP
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alliance Resource Partners LP
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Alliance Resource Partners LP News
Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.09.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.09.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen